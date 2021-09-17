Малышей обнаружили дрейфовавшими на обломках судна с бездыханным телом матери. Женщина скончалась за несколько часов до спасения.

Женщина из Венесуэлы спасла детей после кораблекрушения, кормив их грудью, прежде чем не умерла сама.

Об этой истории пишет Mail Online.

3 сентября компания из девяти человек на небольшом судне Thor de Higuerote отправилась из Игероте в Венесуэле на необитаемый карибский остров Ла Тортуга, чтобы отдохнуть и развлечься. 5 сентября они должны были вернуться, однако этого так и не случилось, так как судно разбило волной.

40-летняя Мариэли Чакон, ее дети двух и шести лет, а также няня малышей выжили в крушении, но оказались в Атлантическом океане. Пятеро других пассажиров, в том числе и отец детей, все еще считаются пропавшими без вести.

Читайте также"Роковая ошибка": врачи перепутали младенцев и убили двоих близнецов в утробе материСпустя четыре дня спасатели обнаружили детей с бездыханным телом матери, дрейфовавших на обломках судна. Они также нашли няню: женщина укрылась от изнурительной жары в небольшом холодильнике, который ранее был на судне. Всех троих доставили в больницу с обезвоживанием и ожогами первой степени.

Оказалось, что все это время мать кормила малышей грудью, а сама пила собственную мочу, чтобы иметь силы как можно дольше поддерживать их жизнь. По словам специалистов, Мариэли Чакон умерла от органной недостаточности, вызванной обезвоживанием, но действительно именно благодаря ей дети остались живы. Женщина скончалась всего за три-четыре часа до спасения.

— Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) September 12, 2021

Правоохранители считают, что если бы компания взяла с собой на судно радиосвязь, GPS или сигнальные ракеты, шансов на спасение было бы куда больше. Поиски пропавших без вести пяти человек продолжаются, однако надежды найти их живыми практически нет.

Ранее в Тернополе полицейские открыли уголовное производство в отношении матери, которая пыталась убить своих малолетних детей.

А в Днепре женщина решила совершить самоубийство и убить своего маленького сына. 39-летняя мать сделала себе и ребенку смертельный укол. Мальчик умер, а сама она выжила.

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Автор: Катерина Комолова