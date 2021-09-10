Женщина хотела умереть и забрать с собой мальчика, однако сама осталась жива.

В Днепре произошла трагедия - женщина решила совершить самоубийство и убить своего маленького сына. 39-летняя мать сделала себе и ребенку смертельный укол. Мальчик умер, а сама она выжила.

Об этом сообщил Отдел коммуникации на сайте полиции Днепропетровской области.

9 сентября полицейские получили сообщение от медиков местной больницы. Они рассказали, что в медицинское учреждение попал маленький мальчик, у которого было острое отравление лекарственными препаратами.

Правоохранители выяснили, что ребенок получил укол от своей матери, которая хотела умереть и убить своего сына. Мальчика, которому был 1 год и 7 месяцев, врачи спасти не смогли. Женщина вколола ему и себе сильнодействующее лекарство.

"Бабушка первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Также пожилая женщина обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Она сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка", - рассказали в полиции.

Читайте такжеНа Запорожье произошла драка между хирургом и отцом маленького пациента (видео)39-летняя женщина выжила, сейчас она находится в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве ребенка. Почему женщина хотела совершить самоубийство и по каким причинам она решилась сделать сыну смертельный укол - в пресс-службе не сообщают.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре от жестокости пожилой женщины пострадал мальчик. Жительница города прибегла к избиению и агрессии из-за того, что ребенок играл в мяч во дворе "чужой" многоэтажки.

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Автор: Полина Кузенко