Речь идет о капитанах, майорах, лейтенантах разной категории званий и прочих участниках "СВО".

Пятница 3 мая ознаменовалась в Украине "оркопадом": Вооруженные силы Украины через неофициальные каналы подтвердили ликвидацию 15 важных военных РФ.

Речь идет о боевом составе капитанов, лейтенантов младших и старших званий, подполковников и прочих участниках российской "СВО". Об их "демобилизации" заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан в сети. По его данным, в Украине ликвидированы:

Подполковник Павленко Павел;

майор Балов Хизир;

капитан Барлыков Валерий;

капитан Сергейко Александр;

капитан Сергеев Виталий;

капитан Веригин Дмитрий;

старший лейтенант Сатарин Илья;

старший лейтенант Милагин Станислав;

старший лейтенант Асхабов Хабибулла;

старший лейтенант Дзюба Евгений;

лейтенант Ртищев Антон;

лейтенант Копылов Равиль;

лейтенант Лунин Владимир;

младший лейтенант Аникеев Алексей;

младший лейтенант Кочени Фёдор.

Украинский военный опубликовал фото лиц перечисленных оккупантов:

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Потери России приближаются к новому критическому значению

Утром 3 мая Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1200 военных личного состава армии РФ. По данным ведомства, общие боевые потери противника ориентировочно составили 472 140 оккупантов.

Таким образом, за сутки враг вновь преодолел "тысячный" порог человеческих потерь. Днем ранее потери России в Украине также составляли 1 030 человек.

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