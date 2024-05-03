Заметное снижение температуры произойдет в субботу, 4 мая.

В ближайшие выходные украинцев ждет свежая погода. Снижение температура ожидается в субботу, 4 мая. Первыми его ощутят жители востока и северо-востока, где температура снизится до +12°...+16°. Особенно холодными станут ночи, местами не исключены заморозки.

В праздничное воскресенье станет теплее, однако +25° будет только на Закарпатье. На остальной же территории ожидается +14°...+20°. На западе, местами на севере и в центре воздух прогреется до +21°...+24°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +8°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем +22°, практически безоблачно.

Видео дня

Во Львове в субботу ночью +9°, днем +21°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +21°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +6°...+19°. В воскресенье температура будет +5°...+22°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +19°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +9°...+16°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +13°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+18°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье температура составит +6°...+20°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +9°...+16°, дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно, +5°...+14°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +7°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье будет пасмурно, ночью 0°, днем +18°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +1°, днем +18°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +5°, днем до +16°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +20°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +8°, днем +20°, ясно и безоблачно. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +5°, днем +24°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +20°. В воскресенье - облачно с проясмнениями, температура +7°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +22°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+21°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +19°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +10°...+16°.

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