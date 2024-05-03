Старый город Пантабанган был перенесен на новое место в 1970-х годах во время строительства плотины.

Филиппины, которые год назад пострадали из-за мощного тайфуна, как и многие другие страны Юго-Восточной Азии, теперь потерпают из-за новой напасти – сильной жары и засухи. В результате этого школы вынуждены приостанавливать занятия, а правительства призывают людей оставаться дома, чтобы предотвратить тепловой удар.

Однако также засуха принесла жителям Филиппин и неожиданный позитив – на севере страны в результате этого природного катаклизма на пересохшей месте плотины обнажились руины многовекового города. Это предоставило местным уникальное зрелище и дополнительный источник дохода в регионе, зависящем от выращивания риса, пишет Reuters.

В частности, теперь на поверхности оказались части затонувшей церкви и фундаменты древних построек старого города Пантабанган в провинции Нуэва-Эсиха.

"Когда я услышала о том, что затонувшая церковь в старом городе Пантабанган всплыла на поверхность, я была взволнована и захотела ее увидеть", – рассказала 61-летняя медсестра на пенсии Ауреа Делос Сантос.

Некоторые местные жители поспешили подзаработать на этой достопримечательности, переправляя туристов на остров.

"Ранее я зарабатывал на рыбалке всего 200 песо (3,50 доллара США), но когда приезжали туристы, я зарабатывал от 1500 до 1800 в день", – поделился радостью рыбак Нельсон Деллера.

По данным местного правительства, старый город Пантабанган был перенесен на новое место в 1970-х годах во время строительства плотины, которая сейчас служит основным источником ирригации и воды для Нуэва-Эсихи и близлежащих провинций.

Судя по сообщениям в Сети, Пантабанган всплывает уже не впервые – и как только на Филиппинах начинается сезон дождей, он снова уходит под воду. Потому у желающих посетить эту туристическую локацию, а у местных жителей – подзаработать, есть ограниченное окно возможностей.

Как сообщал УНИАН, ранее археологи нашли среди руин древнеримского города Помпеи банкетный зал с хорошо сохранившимися фресками, посвященными мифу о Троянской войне. Ученые уже назвали это открытие одним из самых ярких, когда-либо сделанных на раскопках в южной Италии,

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