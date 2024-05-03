Из-за санкций российские разработчики ПО и технологические компании рискуют потерять доступ к библиотекам открытого кода.

Министерство финансов США ввело ограничения против крупнейших российских IT-компании. Новые санкции призваны перекрыть российским компаниям доступ к библиотекам открытого кода и предусматривают ряд других ограничений.

Правообладатели открытого кода будут вынуждены прекратить техобслуживание и обновление open-source для компаний под санкциями, сообщают "Ведомости". Помимо проблем с библиотеками открытого кода IT-отрасль России не сможет коммерчески взаимодействовать с организациями из США и других стран.

В свою очередь это повлечет за собой за собой сложности в продаже продуктов за рубеж. Также возникнут проблемы с обслуживанием зарубежных банковских счетов, поскольку любые, даже китайские, банки очень чувствительны к риску вторичных санкций за работу с подсанкционными российскими компаниями, говорят эксперты.

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Отмечается, что 1 мая минфин США пополнил "черный список" крупнейшими российскими разработчиками ПО и технологическими компаниями. Под ограничения попали ГК "Астра", "Ланит", часть группы компания IBS ("IBS экспертиза", "IBS софт", "IBS ИТ услуги", "IBS инфинисофт"), "Сисофт девелопмент", "Скала-Р", "Протей СТ" и др.

А в марте 2024 года стало известно, что Microsoft и Amazon приостановили доступ к облачным сервисам в РФ. Также предусмотрены функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов.

В то же время в авторизованных сервисных центрах Apple в РФ закончились оригинальные запчасти для техники, выпускаемой компанией. На этом фоне уже прекращено обслуживание некоторых моделей iPhone и макбуков.

Apple одной из первых заявила о прекращении сотрудничества с РФ после 24 февраля и уходе с российского рынка. При этом, есть сведения, что компания до сих пор частично присутствует на рынке. К примеру, новенькие iPhone 15 на старте можно было свободно купить в РФ даже вопреки санкциям.

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