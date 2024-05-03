Местные власти прогнозируют усиление российских атак в ближайшие дни.

Жителям города Белополье Сумской области советуют уехать на 10 дней из-за возможного усиления обстрелов со стороны России. Об этом в эфире Радио Свобода заявил Белопольский городской голова Юрий Зарко.

"К сожалению, это не первый год мы имеем такую ситуацию. Действительно, на праздники враг усиливает обстрелы. В частности, мы видели это в прошлом году, в позапрошлом. Поэтому есть определенная тенденция, мы научились несколько анализировать, прогнозировать действия врага. И особенно сейчас, понимая то, что им нужно отвлечь часть войск от восточного направления. Также была очень большая активность неделю-две назад "Градов" и артобстрелы, а потом некоторое затишье. А это значит, что это - "затишье перед бурей", что готовят новые удары. Я уверен лично, что на праздники они захотят нас "поздравить", - сказал Зарко.

Он отметил, что это не эвакуация, а рекомендация для местных.

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Семьям с детьми городской голова рекомендовал по возможности выехать за пределы города - где-то к родственникам в села или другие безопасные города.

По словам Зарко, враг обстреливает всю территорию Белополья, там нет безопасных зон. Поэтому он призвал максимально быть вблизи укрытий тех, кто будет оставаться в городе, и не выходить на улицы без крайней необходимости.

"99% всех погибших у нас - это те люди, которые находятся в людных местах, где-то в центре, на улице", - подчеркнул он.

Кроме того, вчера на своей странице в Facebook Зарко сообщил о принятом им решении, что максимальное количество работников горсовета и бюджетных учреждений должны уйти в тарифный отпуск с 1 по 10 мая.

"Я и мои заместители работаем. Службы, которые задействованы в приеме заявлений о поврежденном имуществе, и регистрационная служба, также работают", - отметил он.

Как отметил городской голова, учитывая, что для врага нет ничего святого, ожидать послаблений на Пасхальные праздники не приходится.

"А дальше 7 мая - так называемая инаугурация (Владимира Путина - УНИАН), а 9-го - День победы. Очевидно, что враг захочет нас "поздравить" с такими "праздниками", - написал Зарко.

Зарко добавил, что угрозы вторжения РФ в Сумскую область пока нет.

"Информация о чеченцах за 200 километров не является угрозой. Одни приехали - другие уехали. Нам надо бояться не призрачного наступления, а именно реальных обстрелов", - написал он.

Ситуация с обстрелами в Сумской области

Сумская область уже в течение двух лет страдает от российских атак, захватчики применяют различные типы вооружения.

В частности, 8 апреля российские оккупационные войска сбросили 4 управляемые авиабомбы (КАБ) на центр города Белополье. Разрушениям подвергся городской совет. Не обошлось без жертв. 11 апреля россияне нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах.

26 апреля в Белополье было зафиксировано 5 взрывов - российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел города. В результате этого одна женщина погибла.

В Центре противодействия дезинформации утверждают, что Россия не имеет достаточно сил для наступления на Сумскую или Харьковскую область.

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