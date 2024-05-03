Известная украинская певица пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем: 'Еле держусь'

Цыбульская говорит, что к ней вернулось РПП.

Певица Оля Цыбульская призналась, что страдает расстройством пищевого поведения. По ее словам, какое-то время ей было легче, но после ДТП проблема вернулась.

На своей странице в Instagram она рассказала, что перестала следить за своим питанием, из-за чего начала резко набирать вес. Как результат - Цыбульская использует фильтры в соцсетях, чтобы скрыть лишние килограммы.

"Ко мне снова вернулось РПП. Я снова заедаю все свои эмоции. Смотрю фото и видео, где я была в классной форме и не могу вспомнить, как мне удалось тогда взять себя в руки. А сейчас я себе не нравлюсь и часто фотошоплю фото и видео. ДТП и спровоцировало срыв. И я ела без остановки, до тошноты и не могла остановиться", - поделилась артистка.

Видео дня

Однако, как признается знаменитость, ей не нравится то, как она сейчас выглядит, поэтому она решила ввести некоторые правила в свою жизнь, чтобы прийти в форму.

"Стараюсь ограничить себя в доступе к еде, ем дважды в день, соблюдая большие паузы между приемами пищи, снимаю нервное напряжение на массаже, больше читаю, медитирую и занимаюсь учебой, которая меня тоже отвлекает от мыслей о еде. Я держусь изо всех сил. Дала себе слово", – добавила Цыбульская.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай призналась, что страдает от булимии.

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