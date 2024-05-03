Юморист оставил семью в Израиле и уехал в Чехию.

Известный российский юморист Максим Галкин, который осудил российское полномасштабное вторжение в Украину, снова порадовал поклонников новым видео в соцсетях.

Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился с фанатами кадрами его весенней прогулки в Праге. Он с восторгом рассказал о красотах столицы Чехии.

"Прага - это, конечно, город невероятно красивый. Каждый раз, когда сюда приезжаю, получаю большое удовольствие", - отметил юморист.

Видео дня

В момент, когда Галкин снимал видео, к нему подошло несколько поклонниц. Они были удивлены и рады увидеть знаменитость. Женщины начали громко смеяться от счастья и нежно поздоровались объятиями с Максимом. Сейчас актер находится в Чехии в рамках концертного тура. Туда он поехал без примадонны. Также в Израиле юморист оставил сына и дочь.

Позиция Галкина относительно войны в Украине

К слову, в феврале 2022 года Максим Галкин публично поддержал Украину и выступил против правления Кремля. Он осудил решение российского диктатора Владимира Путина о начале кровавой войны в Украине.

Вместе с Пугачевой и детьми Галкин эмигрировал в Израиль, где звездная семья проживает до сих пор. В сентябре 2022 года Минюст РФ признал Максима "иностранным агентом".

Напомним, ранее Максим Галкин "подловил" Пугачеву сразу после душа.

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