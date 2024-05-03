По словам Ильи Евлаша, сейчас Воздушные силы ожидают помощи от США.

В ночь на 3 мая российские войска не применяли против Украины ракеты и дроны-камикадзе, заявил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш.

"Это одна из немногих тихих ночей, когда в утренней сводке мы не увидели ничего. Противник атаковал только КАБами прифронтовые территории, Харьковскую область. Мы сейчас изучаем, почему наблюдается такое поведение от врага, поскольку мы знаем, насколько коварен наш противник, он может вводить нас в заблуждение", - сказал Евлаш.

Он также отметил, что Россия заметно уменьшила количество использования ракет типа "Калибр" во время массированных обстрелов Украины.

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"Скорее всего, у них есть определенные проблемы с изготовлением и применением этих ракет. Мы видим, что сейчас для своих воздушных атак они в основном используют ракеты Х-59 и Х-69. Во время комбинированных атак используют и крылатые ракеты и "Кинжалы". Чаще всего "Калибры" они применяли из акватории Черного моря с различных носителей, последний раз их применил враг неделю назад. Необходимо больше разведать эту информацию, ведь много с чем это может быть связано", - пояснил Евлаш.

По его словам, сейчас Воздушные силы ожидают прибытия помощи от США, чтобы иметь возможность более качественно бороться с российскими воздушными атаками.

"Это поможет нам более эффективно бороться с комбинированными атаками, когда враг применяет различные цели, на разных скоростях и высотах. Конечно, это позволит прикрыть и наши города и критические объекты. Поскольку за это время враг постарался истощить нашу систему ПВО. Так что это усиление станет новым глотком воздуха, который поможет спасать наших граждан", - отметил Евлаш.

Российско-украинская война: другие важные новости

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Александр Павлюк оценил возможность российских захватчиков захватить Харьков и Сумы. По его словам, такие планы у врага есть.

О возможных переговорах с Россией в интервью The Economist заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Он отметил, что война закончится не на поле боя, а за столом переговоров.

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