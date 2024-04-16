Разбираемся, в какие дни стоит печь пасху, чтобы не согрешить и не нарушить пост.

Приближается Пасха 2024, которая у православных верующих наступит 5 мая. Любимыми пасхальными традициями у украинцев является выпекание ароматной сдобы и окрашивание вареных яиц. Украинские обычаи предписывают заниматься подготовкой к Пасхе в определенные дни. Мы расскажем, когда печь пасху в 2024 году, чтобы не нарушить пост и не опоздать.

Когда нужно печь пасху и красить яйца

Для подготовки к празднику у православных есть Страстная неделя - последняя неделя перед Пасхой. Обычно делать крашанки и печь сдобу начинают в последние дни перед праздником, чтобы до Воскресения Христового продукты остались свежими.

Согласно украинским традициям хороший день, когда можно печь пасху, - это Чистый четверг. В этот праздник принято наводить порядок в доме, заканчивать подготовку к Пасхе и готовиться к застолью. Украинские хозяйки в эту дату замешивают дрожжевое пасхальное тесто и оставляют его подниматься на несколько дней. Чистый четверг 2024 наступит 2 мая.

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Ещё одним удачным днем, когда печь пасху и красить яйца, считается Великая суббота. В этом году она будет 4 мая. В день перед Пасхой принято выпекать сдобу из теста, которое было замешано на Чистый четверг. Если не успели подготовить тесто на пасхи заранее, то можно сделать это с утра, а выпечь изделия в субботу вечером.

Готовые пасхи и яйца украинцы складывают в корзину и освящают в храмах. Святить продукты, по традиции, можно в течение Великой субботы и в само утро Пасхи.

Теперь вы знаете, когда правильно печь пасху и варить яйца. Однако не забывайте, что до наступления Пасхи пробовать содержащие яйца продукты нельзя, ведь ещё продолжается Великий пост 2024.

Когда нельзя печь пасху

В Страстную неделю есть день, когда запрещена не только готовка еды, но и любая работа по дома. Это Страстная пятница - день, когда церковь вспоминает казнь Иисуса на кресте. Народные приметы говорят, что красить яйца и печь пасхи в такой день нельзя, а если ослушаться, то еда всё равно не получится.

Также не стоит готовить выпечку и яйца на саму Пасху. В этот светлый праздник работа по дому не приветствуется.

Ранее мы рассказывали, как красить яйца на пасху в разные цвета подручными средствами.

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