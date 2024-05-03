Главным объектом операции стали сети связи в экономической зоне "Алабуга", где размещено более 30 производств, в том числе ОПК.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществляет масштабную кибератаку на Республику Татарстан.

Как сообщил УНИАН источник в спецслужбах, специалисты ГУР МОУ осуществляют кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане, который является субъектом в составе России.

При этом главным объектом этой операции стали сети связи в основной экономической зоне "Алабуга", где размещено более 30 производств. Речь идет, в частности, о важных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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Масштабные кибератаки против РФ - последние новости

В марте в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины проинформировали, что специалисты разведки и активисты группы "BO Team" осуществили ряд кибератак по российским объектам. Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют геноцидную войну против Украины.

В течение недели с 11 по 18 марта были атакованы, в частности ресурсы ПАО "Ростелеком" - выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края России.

В украинской разведке подчеркнули, что нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов.

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