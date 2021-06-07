Медики реанимировали девочку и госпитализировали в больницу.

В Тернополе полицейские открыли уголовное производство в отношении матери, которая пыталась убить своих малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 5 июня на линию «102» поступила информация от жительницы Тернополя о том, что ее соседка, судя по крикам малолетних за стеной, душит своих детей.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и бригада экстренной медицинской помощи. Когда полицейские зашли в квартиру, то увидели без сознания 4-летнюю девочку с пакетом на голове.

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Мать детей доставили в специализированное медучреждение. Сейчас полицейские ожидают заключения специалистов на предмет психического здоровья женщины.

По данным правоохранителей, мать, 1986 г. р., проживала с детьми одна. Их отец живет отдельно.

В отношении матери полицейские открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на убийство) УКУ.

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Автор: Григорий Бондарь