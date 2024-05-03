Россия действительно имеет план захвата Харькова и Сум, - Павлюк

Командующий Сухопутных войск ВСУ верит, что новая американская помощь в сочетании с европейской поможет отразить российские наступления.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк оценил план российских захватчиков захватить Харьков и Сумы.

Как заявил Павлюк в интервью для издания The Times, что захват Харькова может быть одной из целей российского наступления летом.

"Наши разведывательные службы говорят, что россияне имеют план взятия Харькова или Сум, но нам неизвестно, насколько серьезны эти планы, и способны ли они их воплотить теми силами, которые они имеют в наличии", - подчеркнул Павлюк. Видео дня

В то же время, генерал-лейтенант выразил оптимизм, что долгожданный пакет военной поддержки от США, в сочетании с оживленной европейской поддержкой, помогут не только ослабить или обратить российские наступления летом, но и возможно дать Украине стратегическую инициативу.

Павлюк добавил, что приоритетным вооружением, нужным Украине от партнеров, является противовоздушная оборона для защиты людей, городов и инфраструктуры от российских ракетных ударов.

"И конечно, артиллерия дальнего радиуса действия также очень важна для нас. С надежной противовоздушной обороной и дальнобойной артиллерией, мы можем перехватить это стратегическое преимущество от россиян на поле боя", - подчеркнул Павлюк.

По его словам, главная цель россиян в войне остается неизменной - разрушить Украину как государство.

"Но, поскольку мы не дали им такой возможности с 2022 года, мы верим, что установленные в этом году россиянами цели заключаются в полной оккупации Донецкой и Луганской областей, и, если им это удастся, и Запорожской области", - сказал Павлюк.

Также генерал-лейтенант решителен в том, что захват Часового Яра не должен состояться. В то же время, он признает негативное влияние для украинских солдат в дефиците боеприпасов от зимней задержки дополнительной помощи от США.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы остановить российский план по захвату Часового Яра до 9 мая", - подчеркнул Павлюк. При этом он напомнил, что россияне имеют преимущество в артиллерии по пропорции 10 к 1, и полное воздушное преимущество.

По его словам, Силы обороны делают все возможное, чтобы не допустить российский прорыв. "Мы надеемся, что американское вооружение поможет нам. Если бы оно прибыло вовремя, мы бы не потеряли территории, которые мы потеряли в последние несколько месяцев", - подчеркнул Павлюк.

План РФ в отношении Харькова и Сум

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области .

По его словам, успех россиян зависит от того, насколько прочной будет украинская оборона на Донбассе. Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.

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