В Украине на два дня подряд объявили І уровень опасности.

В Украине две ночи подряд, 4 и 5 мая, ожидаются заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Из-за заморозков в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

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Похолодание и заморозки в Украине - подробности

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается довольно сильное и длительное похолодание.

Снижение температуры, по его данным, ожидается в первой декаде мая и продлится ориентировочно до середины месяца. После чего температура начнет постепенно повышаться.

Особенно холодно, по его словам, будет ночью. В ряде областей, кроме южной части Украины и Крыма, возможны заморозки на поверхности почвы, а в западных, северных и восточных областях местами в воздухе до -3 °С.

Несмотря на это, по данным Кибальчича, погода в мае будет довольно комфортной. Среднемесячная температура будет колебаться в пределах +14...+17 °С, что близко к норме, а в южных и западных областях местами температура будет превышать норму на 1-2 градуса.

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