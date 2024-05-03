Статья 5 договора НАТО о коллективной обороне может оказаться недейственной на практике.

Россия может захватить страны Балтии всего за 7 дней. На реакцию НАТО на потенциальную агрессию понадобится 10 дней.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist.

"Самым большим неизвестным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России", - заявил Скибицкий. Видео дня

Представитель ГУР отметил, что статья 5 о коллективной обороне НАТО может оказаться малозначимой на практике.

"Россияне захватят страны Балтии за семь дней. Время реакции НАТО - десять дней", - отметил Скибицкий.

Генерал подчеркнул, что храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу со стороны РФ. Скибицкий добавил, что Украина будет продолжать борьбу, ведь другого выбора нет. Впрочем, результат зависит не только от украинцев.

Запад готовится к войне с Россией: что надо знать

Ранее журналисты Bild со ссылкой на документы из Бундесвера заявили о подготовке НАТО к войне с Россией. По сценарию, опубликованному изданием, РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Впоследствии председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямому противостоянию с Россией, если оно состоится.

По мнению Сикорского, у НАТО сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы воевать с Россией годами. Ведь, по его словам, Североатлантический альянс в 20 раз богаче России.

Financial Times считает, что Страны Балтии является слабым местом для НАТО и именно там Путин может проверить решимость Североатлантического альянса.

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