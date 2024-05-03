В течение первого квартала гривна ослабла на 4,3%.

Колебания валютного курса определяются соотношением спроса и предложения иностранной валюты, при этом интервенции НБУ компенсируют структурный дефицит иностранной валюты и сглаживают чрезмерные колебания.

"После временного всплеска в конце прошлого года, в январе - первой половине марта спрос на иностранную валюту снизился. Это стало следствием слабой экономической активности как из-за сезонности, присущей началу года, так и умеренных бюджетных расходов. Дополнительным фактором было продолжение блокады отдельных пунктов пропуска на западной границе Украины, что прежде всего ограничивало импорт товаров", - говорится в Инфляционном отчете Нацбанка.

Отмечается, что определенное влияние имело и улучшение курсовых ожиданий населения на фоне контролируемой ситуации на валютном рынке и положительных сдвигов в вопросах получения международной финансовой помощи. Так, в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Также было достигнуто соглашение о третьем пересмотре программы с Международным валютным фондом.

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В НБУ сообщили, что со второй половины марта чистый спрос на иностранную валюту снова вырос. Это обусловлено сезонным увеличением потребности в ней со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений во время весенне-полевых работ. Также возросла необходимость в импорте энергоносителей из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора.

Кроме того, увеличились расходы бюджета, в том числе после поступления значительных объемов международной финансовой помощи. Завершение периода уплаты годовых налогов, объемы которых в условиях оживления экономической активности и улучшения финансовых результатов предприятий превышали прошлогодние показатели, также сказалось на росте спроса на валюту.

"В то же время это было частично компенсировано притоком экспортной выручки благодаря стабильному функционированию морского коридора. Положительный эффект имело и усиление валютного надзора, в частности мер по возврату валютной выручки в Украину. В результате официальный обменный курс гривны к доллару США колебался в обе стороны, однако сформировалась умеренная девальвационная траектория - в среднем в течение квартала гривна ослабла на 4,3%", - говорится в отчете.

Впрочем, в апреле доллар США укрепился и на мировых финансовых рынках, что обусловило девальвацию большинства валют стран - основных торговых партнеров Украины к нему.

Отмечается, что умеренный спрос на иностранную валюту в течение большей части I квартала 2024 года позволил НБУ ощутимо сократить интервенции по продаже иностранной валюты и дальше смягчать валютные ограничения. С ростом бюджетных расходов валютные интервенции НБУ в конце марта - в апреле увеличились. Однако учитывая их умеренный объем в I квартале и рекордные объемы международной помощи в марте резервы достигли высокого уровня - 43,8 млрд долл. на конец марта 2024 года.

"Интервенции НБУ и в дальнейшем будут оставаться основным механизмом балансировки валютного рынка, что позволит сохранить устойчивость ситуации и обеспечить умеренные курсовые колебания", - резюмировал регулятор.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 3 мая, остался на прежнем уровне - 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 42,90 грн за евро, продать евро можно по курсу 42,30 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 3 мая, не изменился и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 42,95 грн за евро.

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