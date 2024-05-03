Певица рассказала, какая позицию относительно войны у мамы Тамерлана.

Украинская известная певица Алена Омаргалиева рассказала об отношениях с мамой мужа - певца Тамерлана. Свекровь артистки живет в России.

Как известно, Тамерлан родился в российском Саратове. Однако во взрослом возрасте певец получил украинское гражданство. В начале полномасштабного вторжения исполнитель добровольно пополнил ряды ВСУ и стал на защиту страны. По словам Омаргалиевой, Тамерлан ездит на линию соприкосновения к смежным войскам, работает с бойцами и возвращается домой. В тылу певец продолжает выступать, чтобы собирать средства на нужды военных.

Тем временем его мама до сих пор живет в России. Алена призналась, что они поддерживают связь с ней, общение между ними есть, но не частое.

Артистка говорит, что Тамерлан единственный сын, а 10-летний Тимур - единственный внук, поэтому россиянка не может не общаться с родными. Омаргалиева отметила, что конфликтов со свекровью не было:

Она пишет иногда, как ты там сыночек? Что там? Она переживает. Но недавно у нее умерла мама, к сожалению. Это бабушка Тамерлана. Она осталась там почти одна. У нее там со здоровьем проблемы. Какие отношения? Просто отношения на расстоянии. Все. Это жизнь. Она переживает, понимает, что у нее единственный внук и так далее. Конфликтов не было, но я понимаю, что она пишет, поздравляет с праздниками какими-то, спрашивает как там Тимур. Пропаганда на нее не повлияла. Там не все такие. Но ты понимаешь, что люди каждый день умирают и для украинцев "хороших русских" нет.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева призналась, что у нее произошел выкидыш.

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