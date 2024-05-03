Сейчас в России подтверждают ликвидацию топ-командира одного из полков, а также прапорщика.

В России начали признавать потери офицерского состава в результате разрушительного удара ВСУ по командному пункту оккупантов в захваченном Бахмуте Донецкой области.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер, который отслеживает потери РФ, Анатолий Штефан "Штирлиц", в российских пабликах появляются первые некрологи.

Подтверждена "успешная демобилизация" оккупантов из 331 парашютно-десантного полка города Кострома. Среди ликвидированных:

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начальник разведки полка старший лейтенант Сатарин Илья "Барс";

прапорщик Сергей Лобанов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения . Россия сосредоточилась на нескольких направлениях Донбасса.

Больше всего штурмов произошло на Авдеевском направлении. Там россияне атаковали 50 раз . Под Бахмутом захватчики совершили 22 попытки прорыва обороны ВСУ.

В ГУР заявили, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.

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