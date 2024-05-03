Эту систему Италия накануне отозвала из Словакии.

Правительство Италии собирается утвердить пакет военной помощи для Украины до саммита G7 13 июня.

Как пишет итальянская газета La Repubblica, правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, который будет предусматривать поставку системы ПВО SAMP/T.

Италия имеет пять таких систем. Рим хочет передать Украине систему, которую одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

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Кроме того, в пакет помощи войдет поставка артиллерии.

Против одобрения пакета помощи выступает "Лига" Маттео Сальвини. Впрочем, пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

Итальянская SAMP/T в Словакии

Напоминаем, что в начале марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзывает из страны систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Следовательно, без защиты остаются стратегические объекты Словакии, в частности АЭС. Также пророссийский премьер страны отметил, что предыдущее правительство "подарило" Украине работающую систему ПВО С-300.

Словакия предоставила Украине С-300 после широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году. Зато Италия одолжила стране свою SAMP/T. Она заменила американскую Patriot в прошлом году.

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