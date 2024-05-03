По убеждению командующего Сухопутных войск ВСУ, необходимо получить технологическое преимущество и реально изолировать Россию, чтобы они не могли увеличивать запасы ракет.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк указал на изменения в тактике в войне, и что только смерти на фронте не остановят боевые действия.

Об этом Павлюк сказал в интервью для издания The Times. В последние 26 месяцев войны роль дронов выросла для доминирования на поле боя.

"Дроны убивают больше солдат с обеих сторон в данный момент, чем что-то другое", - подчеркнул Павлюк. Видео дня

По его словам, с помощью беспилотников теперь можно наблюдать почти за всем, что происходит, не только на поле боя, но и в тылу от 10 км до 30 км с каждой стороны.

"Ни одна из сторон больше не может нарастить большую ударную силу в пределах полосы этой территории, чтобы ее не заметили и не нанесли дальнобойный удар дронами и артиллерией. Поэтому, эта новая реальность заставила обе стороны работать с гораздо меньшими штурмовыми группами. Мы отошли от передвижения батальонами или даже ротами", - отметил Павлюк.

При этом, он убежден, что только убийства на поле боя не позволят выиграть войну.

По его словам, ужесточение санкций против РФ может не позволить России увеличивать ее запасы дальнобойных ракет. Он отметил, что большая международная изоляция России может остановить боевые действия.

"Только истощение не положит конец войне. Прекращение войны наступит благодаря технологическому преимуществу и реальной изоляции России. Сейчас слишком много стран сидят, сложа руки, в ожидании того, как завершится эта война, только надеясь, что она не затронет их", - сказал Павлюк.

Россия имеет план захвата двух городов

Как сообщал УНИАН, ранее Павлюк оценил план российских захватчиков захватить Харьков и Сумы. Командующий Сухопутных войск ВСУ верит, что новая американская помощь в сочетании с европейской поможет отразить российские наступления .

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