В субботу в Украине будет сухо и солнечно, но не обойдется без нюансов.

В субботу, 4 мая, на погоду в Украине повлияет антициклон Sven. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, этот антициклон подарит нам сухую и солнечную погоду, однако есть нюанс.

"Ветер будет северо-восточный и восточный, умеренный. В южной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик. Видео дня

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, +14...+19 градусов, в западных областях будет теплее всего, +18...+22 градуса, а на Закарпатье воздух прогреется до +25 градусов.

В Киеве 4 мая также будет сухо и солнечно, но свежо, температура снизится до +14...+16 градусов.

"На Пасху местами дожди вероятны на западе и севере Украины, на остальной территории будет без осадков", - сообщила Наталка Диденко.

В Пасхальную ночь, по ее данным, везде будет сухо и холодновато, +4...+8 градусов, а на востоке +2...+5 градусов. "Одевайтесь теплее", - советует синоптик. Но в течение дня 5 мая, по ее словам, воздух прогреется до +18...+24 градусов.

"Внимание. 4-5 мая на востоке и северо-востоке (вероятно местами и в центре, кроме Винницкой области) возможны заморозки", - предупредила синоптик.

Также, по ее словам, с 8 мая во многих областях Украины в целом похолодает, а в ночь на 9 и 10 мая на севере, западе и в центральных областях вероятны заморозки. Но этот прогноз, добавила синоптик, еще требует уточнения.

Укргидрометцентр объявил І уровень опасности в ряде областей из-за заморозков. Прогнозируется, что ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы будут заморозки 0...-3°.

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