Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням.

Национальный банк прогнозирует поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет, в частности, быстрый и существенный рост цен на электроэнергию.

"Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут расти быстрее", - говорится в Инфляционном отчете НБУ.

В частности, в этот прогноз закладывается достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию. Как отметили в Нацбанке, это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

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"Длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее", - сказано в документе.

Также регулятор сделал прогноз и по дефициту электроэнергии. Учитывая последние теракты России против энергетической инфраструктуры, НБУ закладывает в прогноз дефицит в среднем на уровне около 5% в 2024- 2025 годах, однако риски новых разрушений и соответственно более высоких дефицитов сохраняются.

"Повышенная интенсивность обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в марте-апреле привела к значительным потерям генерирующих мощностей тепловых и гидроэлектростанций, а также энергосетей в отдельных регионах. На фоне роста потребления э/э, что будет обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, предположения о дефиците электроэнергии в 2024-2025 годах существенно ухудшены", - говорится в отчете.

Отмечается, что возникновение значительного дефицита электроэнергии является вероятным уже во II квартале 2024 года со снижением половодья и потребностью в ремонтах блоков АЭС. В дальнейшем дефицит может увеличиться с ростом потребления летом и в отопительный сезон.

Тарифы в Украине - последние новости

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев высказал мнение, что тарифы на электроэнергию в Украине будут повышены, поскольку из-за атак Российской Федерации по украинским объектам генерации и распределения ряд критических энергообъектов нуждаются в ремонте.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прогнозировал, что из-за обстрела россиянами энергетической инфраструктуры тариф на свет в Украине может вырасти до 3,5 грн./кВт с нынешних 2,64 грн./кВт.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник высказался о возможном повышении тарифов на свет для населения, отметив, что в 2023 году такое решение позволило сбалансировать энергосистему и провести ремонты.

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