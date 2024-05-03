Желтые цветы на фоне синего неба создают гамму цветов флага Украины.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зацвело редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины - мачок желтый. Сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев обнародовал фото волшебных цветов.

"Во время войны страдают люди, очень страдает дикая природа. Но есть места, где дикая природа прячет своих потомков. Вот посмотрите на это очень редкое волшебное травянистое растение из семейства маковых, которое занесено в Красную книгу Украины. В нашем нацпарке оно начало цвести несколько дней назад", - говорит Русев.

Сотрудник нацпарка уточняет, что мачок желтый растет в литоральной полосе Черного моря и лиманов. Ранее он был распространен и на побережье Азовского моря. В заповеднике в Одесской области растет только на двух участках пересыпи при полном отсутствии влияния человека и строго охраняется.

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Ученый объясняет, что причины изменения численности растения - стенотопность и узкая экологическая амплитуда, низкая всхожесть семян, а также антропогенные проблемы - разрушение экотопов при укреплении берегов, рекреационная нагрузка, сбор лекарственного сырья.

"Это редкое растение очень красивое и на фоне неба в украинском Причерноморье создает настоящую гамму цветов нашей любимой Украины, которая уже 800 сутки ведет борьбу против врага", - добавляет Русев.

Он считает, что для сохранения этого растения и его воспроизводства целесообразно создавать новые заповедные территории в морских прибрежных полосах, включая уникальную пересыпь лиманов Сасык, Джантшейский.

Из тропиков в нацпарк в Одесской области прилетели краснокнижные сиворакши

Недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили невероятно красивых, удивительных птиц - краснокнижных сиворакш, которые прилетели из тропиков. Они преодолели более 6 тысяч километров, чтобы добраться до Украины из Южной Африки.

Обычно эти птицы выбирают себе укромные места на склонах лиманов. Там они подчищают старые норы, где вскоре загнездятся.

Сиворакша - размером с голубя, размах крыльев - 66-73 см, вес - 140-190 г, продолжительность жизни - до 9 лет. Является исчезающим видом. Это произошло из-за систематических рубок лесов (птицы остаются без привычных для них мест гнездования) и интенсивного ведения сельского хозяйства с массовым использованием инсектицидов, что обрекает сиворакш на голодное существование. В их рационе преобладают крупные наземные насекомые (жуки, кузнечики, сверчки и саранча), также любят дождевых червей, небольших ящериц, грызунов и лягушек.

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