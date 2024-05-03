Было три атаки, есть пострадавшие россияне.

В России Белгородская область с раннего утра отбивается от неизвестных БПЛА: было минимум три атаки, заявляют росСМИ.

Местный губернатор Гладков подтвердил "прилеты" и рассказал об ударе по заправке в Шебекино. Там загорелся резервуар для хранения газа. Чиновник утверждает, что атака - спланированная операция ВСУ:

"В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции... В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. На месте работают оперативные службы".

В сети расходится видео пожара:

Также Гладков пожаловался, что во время первого налета БПЛА один из дронов задел гражданский автобус в Вознесеновке Шебекинского округа. "Есть пострадавший - мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей", - уточнил Гладков.

По его словам, транспорт также получил сильные повреждения. Помимо этого, дроновой атакой задело 3 автомобиля, находящиеся рядом с автобусом. Один из коммерческих объектов получил "косметическую рихтовку" - там повыбивало окна, сказал губернатор.

В Рязани атаковали НПЗ дронами

1 мая в российской Рязани также гремело: росСМИ сообщали о дроновой атаке на местный нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось, что там занялся крупный пожар. Очевидцы рассказали, как слышали гул и минимум 2 взрыва.

Позже источник в спецслужбах подтвердил УНИАН, что это была спецоперация Главного управления разведки МО Украины.

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