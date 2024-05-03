Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро - 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 3 мая, не изменился и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 42,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн, евро - по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился - 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 42,74 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 39,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,73 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел также на 4 копейки и составляет 42,86 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,53 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,31 грн/евро, то есть гривна снизилась на 1 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса считает, что во второй половине 2024 года возможно курс доллара будет в диапазоне 40-41 гривны за доллар.

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