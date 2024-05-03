Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро - 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 3 мая, остался на прежнем уровне - 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

Какой курс доллара в обменниках Киева сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 39,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,73 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел также на 4 копейки и составляет 42,86 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,53 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,31 грн/евро, то есть гривна снизилась на 1 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение 6-12 мая общая структура валютного рынка будет оставаться более-менее постоянной, ведь на рынке действует определенная система валютных изменений. Именно поэтому в еженедельном разрезе любые изменения будут малозаметными и по основным показателям будет казаться, что рынок статичен.

Вас также могут заинтересовать новости: