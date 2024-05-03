Пользователи стали чаще 'откатываться' с Windows 11 на Windows 10: в чем причина

В сети считают, что показатели Windows 11 снижает сама Microsoft, вводя новые ограничения, связанные с системными требованиями.

Windows 11 этой осенью исполнится уже 3 года, но ей никак не удается догнать своего предшественника, который по состоянию на апрель 2024 года занимает 70% рынка. Более того, популярность новой ОС падает уже который месяц подряд.

Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Statcounter. Достиг рекордного максимума в 28,16% в феврале 2024, сейчас эта цифра опустилась до 25%. Доля Windows 10 при этом возросла до 70% впервые с осени прошлого года.

В Украине Windows 11 и вовсе пользуется спросом лишь у 12% пользователей, тогда как доля Windows 10 превышает 81%. Интересен еще тот факт, что доля Windows 7 среди украинских юзеров составляет внушительные 4,7%.

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Эксперты считают, что пользователи возвращаются на "десятку" из-за обилия рекламы в Windows 11 и ограничений, связанных с системными требованиями. Например, грядущее большое обновление 24H2 потребует от процессоров поддержку технологий POPCNT и SSE4.2, а для полноценной работы ИИ-функций потребуется специальный модуль, который есть только в самых актуальных моделях Intel и AMD Ryzen.

Windows 10, в свою очередь, получилась весьма удачной и оптимизирована под слабое железо, кроме того, ее поддержка закончится только в октябре 2025 года. Ввиду этого у пользователей старой ОС практически нет причин обновлять свою операционную систему.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12, который все ждали этой осенью. Вместо нее выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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