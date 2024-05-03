Воин защищал раненого собрата.

Украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб на фронте 30 апреля. Военный с первых дней российского полномасштабного вторжения защищал Украину на фронте.

Печальную весть сообщил близкий друг Евгения - Иван Марченко. По его словам, Шумилов отдал свою жизнь, чтобы спасти раненого собрата.

"Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий - таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг!" - поделился Иван Марченко.

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До фронта, где Евгений служил более двух лет, актер часто играл на театральных сценах, а также снимался в украинских сериалах и рекламе. Одной из таких была его роль воина в промо ролике для компании "Новая почта".

Также о смерти Шумилова написал известный украинский режиссер Антонио Лукич. Он рассказал, что вместе с актером они работали на съемочной площадке рекламы для "Новой почты".

"Погиб Евгений Шумилов. Актер и воин. Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее... Спасибо тебе, Женя, светлая память...", - поделился режиссер.

К слову, Евгений Шумилов получил образование актера в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Он сыграл в сериалах "Вещественное доказательство", "Реальная мистика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Скорая", "Агенты справедливости" и "Отдел 44".

Напомним, ранее на войне погиб известный украинский актер Андрей Доманский.

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