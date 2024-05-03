Противники идеи полной конфискации замороженных активов видят риск создания опасного прецедента в международном праве.

Представители стран G7 в частном порядке говорят, что вопрос полной конфискации российских активов уже не стоит на повестке дня; вместо этого ищут альтернативные пути получения средств из них.

"Несмотря на то, что Украина продолжает настаивать на полной конфискации российских активов, представители G7 в частном порядке говорят, что это больше не стоит на повестке дня. Вместо этого они ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов", - говорится в статье Financial Times.

Противники идеи полной конфискации замороженных активов РФ видят риск создания опасного прецедента в международном праве, который может поставить под угрозу не только интересы любой страны, но и сам международный правопорядок.

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Отмечается, что администрация Байдена поддержала призывы к конфискации, как и Канада и некоторые члены правительства Великобритании. Между тем Япония, Франция, Германия, Италия - и сам ЕС - остаются очень осторожными, что завело дело в тупик.

Одними из наиболее заметных скептиков являются руководители центральных банков G7, которые осознают стабилизирующую роль, которую играют валютные резервы. Также такие страны, как Индонезия и Саудовская Аравия, лоббируют в столицах ЕС не конфисковать активы, опасаясь за будущее своих собственных резервов, которые хранятся на западе.

"Другие правительства, включая страны G7, опасаются быть обвиненными в любых шагах, которые будут означать нарушение международного права - именно то, в чем они обвиняют Россию", - говорится в статье.

В США утверждают, что есть правовая основа для полной конфискации активов как законного противодействия агрессивной войне России. Но европейцы отмечают, что США легче принять жесткую позицию, поскольку Америка владеет лишь 5 миллиардами долларов российских государственных активов.

Альтернативные способы получения средств

Одна из идей, предложенная в феврале Бельгией, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского центробанка в Euroclear, предусматривала использование этих резервов в качестве обеспечения для привлечения долга для Украины. Но позже бельгийский план был отменен из-за опасений относительно ответственности за любые судебные иски с Euroclear, которая утверждала, что план вызовет те же проблемы, что и полная конфискация.

Белый дом выдвинул новую идею, которая, как надеются в США, получит поддержку лидеров G7 в июне. Это будет означать высвобождение около 50 миллиардов долларов финансирования для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов.

"Но ЕС имеет другой план относительно этих денег. В соответствии с предложениями ЕС, которые должны быть приняты в ближайшие недели, большинство нынешних и будущих доходов от российских активов, которыми владеет Euroclear, будет использоваться в основном для совместной закупки оружия для Украины. Вся прибыль, полученная до середины февраля, будет оставлена Euroclear в качестве буфера против судебных издержек и рисков", - сказано в материале.

По словам европейских чиновников, некоторые страны надеются, что недавно одобренный пакет помощи США уменьшит давление, связанное с необходимостью использовать российские активы теперь, когда Киев стоит на более стабильной финансовой основе.

Но в Белом доме отвергают это мнение, предупреждая, что решения, принятые G7 в краткосрочной перспективе, "имеют последствия для поколения".

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Дейлип Сингх признает, что риски по мобилизации резервов существуют. Но альтернативой является "риск того, что Украина не получает достаточного финансирования, а одно из самых вопиющих нарушений международного права в новейшей истории происходит безнаказанно".

Политики, юридические эксперты и сама Euroclear соглашаются, что использование чрезвычайных доходов, а не самих активов, является юридически надежным, что делает этот план гораздо менее рискованным, чем захват российских резервов.

Издание цитирует одного немецкого чиновника, который отмечает, что, если когда-то состоятся мирные переговоры, и Украина решит принять участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует назад свои замороженные активы, а в обмен на это согласится пойти Украине на территориальные уступки.

"Вы не можете этого сделать, если вы уже заложили эти активы", - говорит чиновник.

Замороженные активы РФ - последние новости

В апреле вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов Российской Федерации. По его словам, такой механизм изъятия доходов от российских активов может приносить €3 млрд в год.

В то же время российские чиновники пригрозили Западу "жестким" ответом в случае конфискации замороженных российских активов, обещая "бесконечные" юридические проблемы и меры "око за око". Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никогда не уступит территории Украины, которые Москва оккупировала, в обмен на возврат замороженных активов.

Как писало The Wall Street Journal, Берлин стал одним из самых ярых противников попыток изъять часть почти 300 миллиардов долларов замороженных активов Кремля. Так, Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны.

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