Будущее соглашение должно охватывать весь спектр отношений: от торговли, безопасности и обороны - до науки и технологий, образования и культуры.

Великобритания стремится заключить с Украиной соглашение о 100-летнем партнерстве. Об этом говорится в сообщении Посольства Британии в Украине в социальной сети Facebook по итогам визита министра иностранных дел Дэвида Кэмерона в Киев.

В частности, Кэмерон отдал должное стойкости украинцев перед лицом российских атак и отметил, что эта война является вызовом для всего нашего поколения, и Украина не может бороться в одиночку: "Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы".

При этом, Камерон также подтвердил предоставление 36 млн фунтов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая 20 млн фунтов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 млн для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

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Вместе с тем, отмечается, что министр начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства - нового соглашения, которое построит прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое.

Сотрудничество Украины и Великобритании

Как сообщал УНИАН, 12 января 2024 года Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что новое соглашение по безопасности между Британией и Украиной будет служить основой для партнерства между двумя странами, которое продлится "100 лет или больше".

В соглашении о безопасности определено, что если Россия когда-либо снова осуществит вторжение в Украину - Соединенное Королевство придет на помощь со срочными и устойчивыми гарантиями безопасности. Великобритания намерена предоставлять современную технику для обороны во всех измерениях - на суше, в море и воздушном пространстве.

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