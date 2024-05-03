До этого времени стороны будут бороться за более выгодные позиции.

Война в Украине, очевидно, завершится не на поле боя, а за столом переговоров. Впрочем, в ближайшей перспективе они вряд ли возможны.

Об этом в интервью The Economist заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. По его прогнозу, переговоры Украины и России возможны не раньше второй половины 2025 года, когда РФ встретится с серьезными "встречными ветрами".

Скибицкий отметил, что война не закончится, даже если бы ВСУ имели возможность отбросить оккупационные силы к границе. Необходимо заключить договор. Сейчас Украина и РФ борются за "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами.

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"Российские военные производственные мощности выросли, но достигнут плато к началу 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров", - отметил Скибицкий, добавив, что проблемы с вооружением будут у обеих сторон.

Переговоры Украины и РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, глава Пентагона Ллойд Остин допустил вероятность переговоров между Россией и Украиной. По словам главы американского оборонного ведомства, задача партнеров - сделать так, чтобы на тот момент Украина была в как можно более сильной позиции.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, Россия не желает вести переговоры о завершении войны, потому что неизменно хочет уничтожить наше государство.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что как только Российская Федерация продемонстрирует искреннее желание начать переговоры, США и Украина присоединятся к ним.

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