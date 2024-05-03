Российские солдаты под руководством Ульмана расстреляли мирных людей, в числе которых беременная многодетная мать и 68-летний директор школы.

На войне в Украине ликвидирован капитан спецназа оккупантов Эдуард Ульман, которого в 2007 году осудили за расстрел мирных граждан в Чечне, но он сбежал перед приговором.

Как сообщает "Настоящее время", об этом в росСМИ появились публикации со ссылкой на экс-руководителя общественной организации Союз военнослужащих "Защита" Сергея Семанчука и мать Ульмана Наталью Коробенкову.

Отмечается, что в 2002 году российские солдаты под руководством Ульмана расстреляли шестерых мирных жителей на проселочной дороге в Чечне: беременную многодетную мать Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаева, лесника Шахбана Бахаева и водителя Хамзата Тубурова.

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Изначально, солдаты ошибочно открыли огонь по машине, в которой были мирные люди. Однако, когда Ульман доложил о случившемся своему командиру - майору Алексею Перелевскому, тот приказал расстрелять всех, кто выжил.

По данным журналистов, Ульман дважды переспрашивал о приказе, в последний раз он повернул наушники радиостанции так, чтобы слова руководства слышали офицеры Владимир Воеводин и Александр Калаганский.

Ранее издание "Холод" описало этот "подвиг" российских солдат. Ульман сказал чеченцам, что они свободны и могут ехать домой. Но, как только четверо мужчин и женщина пошли к своему авто, подал знак подчиненным и те начали стрелять в спину безоружным людям. Четверо — беременная женщина, завуч школы, водитель и лесник — погибли сразу. Четвертый — 22-летний Мусаев — получил пулю в ногу и сумел добежать до реки, на берегу которой умер от потери крови. Рядовой-срочник Мелехин потом сделал каждой жертве контрольный выстрел в голову. Трупы перетащили в уазик, безуспешно попытались взорвать его, а потом сожгли.

"Расстрел гражданских лиц по нормам международного права является военным преступлением. Однако осудить Ульмана, Воеводина и Калаганского, выполнявших расстрел, удалось только с третьего раза. Присяжные дважды оправдывали подсудимых, считая, что они не могли ослушаться приказа", — пишет "Новое время".

Судебный процесс описывала в своих публикациях российская журналистка Анна Политковская, которую застрелили в октябре 2006 года. Правозащитница уделяла большое внимание событиям в Чечне и, по мнению аналитиков, это могло стать причиной ее убийства.

"В Ростове-на-Дону, в Северокавказском окружном военном суде, ожидался финал судебного процесса по громкому "делу Ульмана" — о зверской казни шести мирных граждан в Шатойском районе Чечни, совершенной группой спецназовцев ГРУ 11 января 2002 года. Однако подсудимым опять удалось искусственно затянуть его. Оглашение вердикта присяжных отложено на неопределенный срок", — писала Политковская.

По данным "Настоящего времени", в 2007 году Северокавказский суд вынес обвинительный приговор всем четверым фигурантам. Перелевского приговорили к 9 годам колонии строгого режима, Ульмана – к 14 годам. При этом Ульман и двое спецназовцев исчезли перед приговором, их местонахождение все эти годы было неизвестно.

При этом имели место "конспирологические теории" о том, что Ульман воюет в Донбассе. Сейчас подробностей об обстоятельствах его гибели неизвестно.

Потери РФ в Украине

В РФ начали признавать потери офицерского состава в результате разрушительного удара ВСУ по командному пункту оккупантов в захваченном Бахмуте Донецкой области. По данным офицера ВСУ, военного блогера Анатолия Штефана "Штирлица", в российских пабликах появляются первые некрологи. В частности, подтверждена "успешная демобилизация" оккупантов из 331 парашютно-десантного полка города Кострома. Среди ликвидированных: начальник разведки полка старший лейтенант Сатарин Илья "Барс" и прапорщик Сергей Лобанов.

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