Россия разрабатывает "неизбирательное" противоспутниковое ядерное оружие, и это беспокоит Пентагон.

Администрация Байдена и Пентагон обеспокоены вероятностью, что Россия может взорвать ядерное устройство в космосе, и тем самым уничтожить большинство гражданских спутников других государств.

Об этом в среду заявил помощник министра обороны США по вопросам космической политики на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Джон Пламб. Как подчеркивает NBC News, слова Пламба, это первый случай, когда администрация Байдена вынесла на обсуждение в Конгресс подобную тему. Он сказал:

"Мы обеспокоены тем, что Россия разрабатывает и, если мы не сможем убедить ее в обратном, она в конце концов запустит в космос ядерное оружие, оружие "неизбирательного действия", которое не будет выбирать между военными, гражданскими и коммерческими спутниками". Видео дня

Он сказал, что угроза "не является неизбежной", но Пентагон и "вся" администрация Байдена обеспокоены этой программой. В то же время оценивая потенциальный эффект ответного российского оружия, Пламб сказал, что низкая околоземная орбита - самая распространенная орбита для спутников - станет непригодной для использования, если РФ реализует там ядерный взрыв. Речь идет о периоде до года, уточнил он.

По словам Пламба, трудно оценить точное влияние такого оружия, поскольку оно зависит он размера ядерного взрыва. Но, по его словам, приблизительная оценка показывает, что спутники, не защищенные от ядерного взрыва в космосе, а речь идет о большинстве из них, могут быть повреждены или немедленно уничтожены таким взрывом.

Ядерное оружие России в космосе

В феврале 2024 года членам Конгресса США предоставили секретные данные о ядерной деятельности РФ в космосе, сообщал The Wall Street Journal. Речь шла об амбициозных планах РФ запустить ядерное оружие в космос для поражения спутников. Об этом говорил член Палаты представителей Майк Тернер. Он публично заявил, что Россия создает "серьезную угрозу национальной безопасности" США и попросил Байдена отреагировать.

Издание Defence Express оценило, способна ли взорвать гражданские спутники ядерным оружием Россия, и что умеет ее единственный концепт космического аппарата с ядерной силовой установкой (проект "Экипаж" или "Зевс").

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