Отважный поступок Татьяны назвали примером для взрослых.

На Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей во время непогоды - за это ее будут номинировать на получение премии "Герой-спасатель года".

Об этом рассказал в Facebook председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Татьяна Тулайдан из Стебного, не испугавшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и троих соседских детей.

"Когда их родители работали в поле, а вода начала резко прибывать к дому, Татьяна не растерялась. Она выключила электричество дома, взяла семилетнего Юрчика за руку и побежала к дому своей тети. Там находились еще трое напуганных ребятишек, а воды в доме уже было по колено. Двенадцатилетняя девочка забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых", - пишет чиновник.

Он назвал отважный поступок девочки примером для взрослых, о котором должны знать все.

"Татьяна Тулайдан-маленькая геройка с большим сердцем! Поэтому сегодня [13 июля] обратился в ГСЧС Украины с просьбой номинировать Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года", - рассказал Полосков.

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Автор: Юрий Годован