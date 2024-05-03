В частности, захватчики намерены прорваться в Покровск и выйти в направлении Константиновки.

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали о планах российских захватчиков для продолжения штурмовых действий. Об этом представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил в эфире информационного марафона.

Волошин отметил, что за прошедшие сутки самыми горячими направлениями были Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Наибольшее количество атак зафиксировано на Авдеевском направлении.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на атаках Архангельского, Сокола, Семеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Уманского, Нетайлово и Первомайского в Донецкой области.

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"Оккупанты из Очеретино рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Противник там имеет тотальное преимущество в живой силе и технике, и пользуется этим, чтобы проводить штурмовые действия с целью захвата Покровска и жизненно важной трассы с выходом на Константиновку", - сообщил Волошин.

Кроме того, на Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Враг там задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ и планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

"В целом, на этих направлениях, противник достиг определенных тактических успехов, однако оперативного преимущества он получить не смог", - подчеркнул Волошин.

Также он отметил, что с целью усиления украинской обороны осуществляется перемещение бригад после восстановления боеспособности на замену тех подразделений, которые понесли потери.

В то же время, у Часового Яра враг не оставляет попыток давить с попыткой выполнить какие-то дедлайны.

"Сейчас ситуация такова, что Силы обороны контролируют обстановку. Армии вражеской в городе нет. Враг не пересекал никакие рубежи и границы города. Также для захвата города, российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Активно штурмует эти поселки, чтобы взять в тиски Часов Яр. В определенной степени, врагу этого не удается. Мясные штурмы продолжаются", - сообщил Волошин.

Он отметил, что в направлении Часового Яра оккупанты завершают свои перегруппировки, неподалеку Белогоровки заводит дополнительные штурмовые группы.

Также замечено перемещение штурмовых групп в районе Клещеевки и Андреевки. Враг планирует проводить штурмовые действия в районе Ивановского.

Захватчики пытаются обстреливать из артиллерии окрестности Часового Яра. Задействуют авиацию и вероятно готовят почву к следующей волне штурмов.

"Им, наверное, важно занять Часов Яр до того момента, как нам поступит зарубежная помощь, или же когда у нас закончится определенный дефицит боеприпасов, который у нас не закончится", - подчеркнул Волошин.

Спикер добавил, что на этом направлении продолжается борьба за контроль над логистическими маршрутами. Россияне пытаются методом выжженной земли уничтожать все наши взводные и опорные пункты и сам город Часов Яр, чтобы украинским защитникам не было где обороняться.

Отдельно Волошин отметил, что на Купянском направлении есть определенная заметная активность вражеской армии, и в частности, оккупанты подтягивают личный состав, боекомплект и технику, но чрезвычайной активности нет. Российские войска проводят не такие активные штурмовые действия как на соседних направлениях. Действия врага говорят о том, что оккупанты свои намерения не оставляют, а именно захватить окружающие села и Купянск. Но это у врага не получается.

Россия готовит наступление на Харьковскую и Сумскую области - подробности

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.

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