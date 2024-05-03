Наиболее популярными в нашей стране остаются авто с бензиновыми двигателями.

В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили примерно 71% рынка новых легковушек, что почти на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

В своем отчете сообщает "Укравтопром", что наиболее популярными остаются модели, которые имеют бензиновые двигатели: на них пришлось 46,4% апрельских продаж новых автомобилей. Это на 2 процентных пункта меньше показателя апреля 2023-го.

Доля дизельных авто практически не изменилась и составляет 24,3%. Существенно выросла доля электромобилей - с 8,7% до 12,3%. При этом доля гибридов снизилась с 18 до 16,7%. На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж, тогда как в апреле прошлого года этот показатель составил 0,6%.

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Лидерами по сегментам оказались:

бензиновые авто - Mazda CX-5;

дизельные - Renault Duster;

электрические - Volkswagen ID.4;

гибридные - Toyota RAV-4;

автомобили с ГБО - Hyundai Tucson.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее, напомним, эксперты назвали наиболее популярные в Украине модели новых легковых авто. Как и ожидалось, в апреле лидером на рынке остался "бестселлер" Renault Duster с показателем 484 единиц.

Второе место заняла Toyota RAV4, а третье Mazda CX-5. В общем, в первой десятке оказалось много моделей, которые занимали лидерские позиции ранее, в марте, хотя есть и существенные изменения. В частности, из десятки "вылетел" китайский BYD Song Plus, а Mazda CX5 заняла значительно большую часть рынка.

Также сообщалось, что в первом квартале года наибольшим спросом на украинском рынке пользовались новые автомобили белого цвета. Серые и черные авто оказались на втором и третьем месте, соответственно.

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