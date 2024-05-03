Среди причин такой динамики называют снижение напряжения между Израилем и ХАМАС.

В пятницу цены на нефть выросли на фоне перспективы продолжения сокращения добычи странами ОПЕК+, но по итогам недели потерпели наибольшее падение за последние три месяца. Об этом сообщает Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 31 цент, до 83,98 доллара за баррель, в то время как июньские фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 26 центов, или на 0,3%, до 79,21 доллара за баррель.

Впрочем, оба бенчмарка понесли рекордные недельные потери за последние месяцы: Brent за неделю продемонстрировала снижение на 6,2%, в то время как WTI снизилась на 5,6%.

Видео дня

Среди причин такой динамики называют опасения относительно высокой инфляции в США, которые являются крупнейшим мировым потребителем нефти. В случае низкой инфляции можно было бы ожидать стимуляцию экономического роста и, как следствие, увеличение спроса на "черное золото".

Другим важным фактором стало уменьшение геополитического напряжения на Ближнем Востоке, в частности, информация о переговорах Израиля с группировкой ХАМАС.

Цены на нефть - последние новости

Напомним, в начале прошлой недели цены на нефть снизились, что было обусловлено уменьшением рисков перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну.

В конце прошлой недели цены на нефть продемонстрировали умеренный рост. Это было вызвано, в частности, заявлением американского министра финансов Джанет Йеллен, которая выразила оптимизм относительно экономического роста в США.

Вас также могут заинтересовать новости: