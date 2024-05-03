В Пентагоне называют ситуацию в краткосрочной перспективе контролируемой.

Российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где дислоцируются американские войска.

Как сообщают The Hill и Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, россияне вошли на военный объект на фоне решения хунты Нигера изгнать американские войска из страны.

Военные руководители страны попросили США вывести почти 1000 военнослужащих. До переворота этот военный контингент сыграл ключевую роль в борьбе с повстанцами, убившими тысячи людей и заставившими миллионы покинуть свои дома.

Видео дня

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.

Как пишет Reuters, этот шаг российских военных ставит американские и российские войска в непосредственной близости в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта в Украине.

Судьба американских объектов в Нигере после вывода войск США остается неясной. Впрочем, в Пентагоне убеждают, что ситуация управляемая.

"Ситуация не самая лучшая, но в краткосрочной перспективе управляемая", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Ситуация в Нигере сейчас - что предшествовало

США и союзники вынуждены вывести войска из ряда африканских стран после переворотов, которые привели к власти группы, дистанцирующиеся от западных правительств. Американцы недавно покинули Чад, а французы - Мали и Буркина-Фасо.

Зато Россия стремится укрепить отношения с африканскими странами, позиционируя себя, как дружественную страну без колониального багажа на континенте.

Как отметил американский чиновник, власти Нигера сообщили администрации президента Джо Байдена, что около 60 российских военных будут находиться в Нигере. После переворота американские военные передислоцировали часть своих сил в Нигере с авиабазы 101 на авиабазу 201 в городе Агадез.

Авиабаза 201 в центральном Нигере обошлась США в более чем 100 миллионов долларов. С 2018 года она используется для нанесения ударов по боевикам "Исламского государства" и филиала "Аль-Каиды" "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) с помощью беспилотников.

Нигер обратился с просьбой о выводе американских войск после встречи в Ниамее в середине марта. Тогда же высокопоставленные американские чиновники выразили обеспокоенность относительно прибытия российских войск и действий Ирана по поискам сырья, в том числе уран.

СМИ пишут, что США не ставили ультиматум властям Нигера, но дали четко понять, что американские войска не могут находиться на базе с российскими войсками.

В Нигер полетел американский генерал, чтобы попытаться организовать профессиональный и ответственный вывод войск. Хотя никаких решений относительно будущего американских войск в Нигере еще не принято, официальный представитель сообщил, что план заключается в том, чтобы они вернулись на базу Африканского командования США в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: