Блогерша выслуживается перед Кремлем после скандала с "голой вечеринкой".

Известная российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая поддерживает начатую Россией кровавую войну, нарушила молчание. Путинистка впервые за долгое время дала интервью, где рассказала, как "отпраздновала" свое 33-летие.

Настя Ивлеева заявила, что в марте 2024 года посетила оккупированный Донбасс. По словам блогера, ее главной целью было "познакомиться с регионами и людьми, которые проживают в них". Россиянка скрывала свою поездку, потому что якобы не хотела, чтобы СМИ узнали об этом.

Ивлеева говорит, что посетила также Мариуполь. Пропагандистка утверждает, что город подвергся сильным разрушениям, но он постепенно отстраивается. Она добавила, что в Мариуполе она почувствовала "замирание сердца" от всего, что увидела.

"Это уникальное зрелище - как из руин рождается новая жизнь", - заявила Ивлеева.

В дополнение, блогер рассказала, что была на фронте, но задержалась она там всего на 15 минут. Ивлеева говорит, что была удивлена тем, как люди под звуки взрывов продолжают жить.

"Мы просто стояли, слушали войну. Впечатления на всю жизнь", - заявила путинистка.

Она также показала фото, на которой стоит у стелы с надписью "Донецк" на въезде в город. Россиянка сделала целое событие из своей поездки. Заметно, что она гордится своим решением посетить оккупированные территории.

Как известно, в декабре 2023 года Ивлеева устроила громкую "голую вечеринку", куда пригласила весь российский бомонд. Из-за звездной вечеринки блогерша попала в скандал.

Откровенные наряды знаменитостей возмутили российских "патриотов" и они призвали наказать ведущую и всех участников вечеринки. Ивлеева попросила прощения у россиян, после чего исчезла из соцсетей на несколько месяцев.

Напомним, ранее известную украинку хотели лишить гражданства РФ после "голой вечеринки".

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