Россия будет 'трясти' Украину трехслойным планом дестабилизации, - ГУР

Самым главным аспектом этого планирует является именно военный.

Россия готовится применить "трехслойный" план дестабилизации Украины. Это произойдет уже в мае. Он предусматривает военную, дезинформационную и международную составляющие.

Об этом сообщил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий изданию The Economist. По его словам, основным фактором является военный.

Как отметил представитель ГУР, понадобятся недели для того, чтобы помощь США поступила в Украину. Впрочем, она вряд ли уравняет силы на фронте.

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Второй составляющей плана является дезинформационная кампания, направленная на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно заканчивается 20 мая. Украинская Конституция позволяет бессрочное продление его действия в военное время, но оппоненты уже отмечают его уязвимость.

Третья часть плана - кампания России по международной изоляции Украины.

"Они будут трясти ситуацию, как смогут", - отметил Скибицкий.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Россия сосредоточилась на нескольких направлениях Донбасса.

Больше всего штурмов произошло на Авдеевском направлении. Там россияне атаковали 50 раз. Под Бахмутом захватчики предприняли 22 попытки прорыва обороны ВСУ.

В ГУР заявили, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Россия, вероятно, увеличит группировку войск для этих операций, но этого будет недостаточно для взятия крупного города.

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