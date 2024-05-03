К сожалению, в Кабмине многие актуальные задачи остаются в статусе "запланировано".

Война поставила перед участниками рынка телекоммуникаций ряд задач по государственному регулированию этой сферы. Военное положение требует максимально ускорить и упростить все, что касается развития сетей, которые стали важным элементом национального сопротивления. За два года профильным регулятором, Кабмином и парламентом сделано действительно немало. К сожалению, многие актуальные задачи остаются в статусе "запланировано", или вообще только на стадии обсуждения. Давайте посмотрим на то, что уже находится в работе и на то, что требует внимания нормотворцев.

Наиболее приоритетным является максимальное ускорение и упрощение процедур отвода земельных участков для новых башен связи. Соответствующий законопроект (№ 9549) был разработан Министерством цифровой трансформации и зарегистрирован Правительством в Парламенте в августе 2023 года. Он предусматривает следующее:

Сокращение общей продолжительности процедуры отвода земельных участков для новых башен связи до максимум трех месяцев вместо шести (в среднем);

решение проблемы торможения землеотвода в связи с отсутствием решения на уровне ОТГ;

возможность быстрой прокладки волоконно-оптических линий связи.

При развитии мобильных сетей, особенно вдоль автодорог Украины, перед операторами остро стоит проблема получения разрешений на земельные участки для строительства базовых станций. В 2022 году вступил в силу закон, который упростил эту процедуру и сократил ее до шести месяцев, тогда как раньше этот процесс длился год-полтора. Подготовленный правительством законопроект №9549 предусматривает новое ускорение этой процедуры, с шести месяцев до двух - трех.

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Также, в апреле этого года был зарегистрирован законопроект № 11071, который должен усовершенствовать законодательство об аренде государственного имущества. Одно из положений этого законопроекта касается проведения аукционов по передаче государственного имущества в аренду для размещения технических средств операторов связи. Это поможет операторам ускорить вдвое заключение договоров аренды для установки базовых станций, ориентировочно с шести месяцев до трех-четырех.

Что должно стать следующими шагами? В первую очередь, необходимо предоставить операторам право доступа к необходимой им инфраструктуре в рамках существующего профильного законодательства (Закон о доступе к инфраструктуре №1834) вместо действующих норм по аренде объектов государственного и коммунального имущества. Это позволит очень существенно ускорить получение разрешения на строительство новых базовых станций на объектах государственной формы собственности, в среднем - с пяти до одного месяца.

До сих пор нерешенным остается вопрос упрощения аренды объектов государственного имущества, находящихся в управлении ФГИУ, операторами телекоммуникаций. В прошлом году парламент принял законопроект № 7487 по упрощению доступа к инфраструктуре. В последний момент из него была изъята норма об освобождении операторов телекоммуникаций от необходимости при заключении новых договоров аренды государственного имущества проходить аукцион Prozorro. Стоит упростить эти процедуры, включая отмену лишних согласований и аукционов Prozorro по крайней мере на время действия военного положения. При таких условиях договор аренды государственного имущества может заключаться за один - два месяца вместо трех - четырех как сейчас.

Аналитик телекоммуникационного рынка Роман Химич