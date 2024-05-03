Сейчас он сенатор РФ.

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командира подразделения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Ведомство уточняет, что под его руководством подчиненные 18-20 февраля 2014 года применили табельное огнестрельное оружие, спецсредства и чрезмерное физическое насилие к участникам мирной акции протеста на Майдане.

"Они совершили умышленные убийства и причинили протестующим телесные повреждения различной степени тяжести", - отмечают в ГБР. Видео дня

После этих событий, фигурант вместе с подчиненными вернулись в Севастополь с присвоенным огнестрельным оружием. В дальнейшем командир перешел на сторону врага, обеспечивал дежурство с огнестрельным оружием на блок-постах при въезде в АРК. Он препятствовал выезду законных представителей государственной власти и правоохранительных органов Украины, фактически установив границу с материковой частью государства, чем способствовал установлению оккупационной власти, проведению так называемого референдума и аннексии полуострова.

За "прислуживание" оккупационной власти, мужчина назначался на различные руководящие должности в незаконно созданных на временно оккупированной территории АРК правоохранительных органах. В частности, командира ОМОН "Беркут" УМВД по г. Севастополю, начальника Управления росгвардии по г. Севастополь, заместитель начальника ГУ росгвардии в Республике Крым, депутата Севастопольского городского совета.

В октябре 2020 года он был избран на должность сенатора Совета Федерации федерального собрания РФ от Севастополя. 4 октября 2022 в Москве мужчина голосовал за принятие в состав России оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины, ему грозит наказание в виде вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дела Майдана - важные новости

В октябре прошлого года в ГБР информировали, что завершено расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года в Киеве, обвинительный акт направлен в суд.

Отмечалось, что в совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы - бывшие высокопоставленные чиновники: президент Украины; министр внутренних дел; заместитель министра внутренних дел; председатель СБУ; первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра; министр обороны Украины; начальник Главного управления - командующий внутренних войск МВД; и.о. начальника ГУ МВД в городе Киев; заместитель начальника ГУ МВД - начальник милиции общественной безопасности; командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВД в Киеве.

Установлено, что они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм законодательства спецсредств, военной техники и огнестрельного оружия для разгона демонстрантов и прекращения акций протеста. Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих.

И в том же месяце в ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении шести бывших милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного управлению МВД в Киеве. По данным следствия, они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана. Речь идет о расстрелах 20 февраля 2014 года, когда они и другие милиционеры убили 48 участников акций протеста и ранили еще 90.

Через несколько дней Святошинский районный суд Киева огласил приговоры пятерым обвиняемым бойцам "Беркута": Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и заместителю командира полка Олегу Янишевскому. На заседании суда были Маринченко и Тамтура, а остальные находились в розыске (они сбежали в РФ).

Заместителя командира полка Янишевского суд признал виновным в убийстве людей и назначил ему пожизненное заключение. Аброськин и Зинченко также признаны виновными в убийстве людей и приговорены к 15 годам с лишением всех званий и права занимать должности 3 года.

Двое других оставшихся в Украине "беркутовцев", Тамтура и Маринченко, были оправданы судом.

В феврале с.г. задержан бывший милиционер БМОП "Беркут" Главного управления МВД в Харьковской области, который получил срок заключения в рамках дел Майдана и скрывался.

В феврале ГБР информировало, что сообщило о подозрении в государственной измене бывшему командиру севастопольского подразделения "Беркут". Отмечалось, что при его непосредственном участии были убиты 3 участников акций протеста, 15 гражданам нанесены тяжкие телесные повреждения, 60 - повреждения средней тяжести, 126 - легкие телесные повреждения.

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