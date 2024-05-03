Певица рассказала, хочет ли еще детей.

Известная украинская певица Алена Омаргалиева откровенно рассказала о потере ребенка. Артистка призналась, что выкидыш произошел на ранних сроках беременности.

Алена Омаргалиева поделилась, что выкидыш она пережила летом прошлого года, и лишь сейчас она готова об этом говорить. Певица потеряла ребенка на первых неделях беременности и она до сих пор не понимает, что стало причиной выкидыша. Однако Омаргалиева предполагает, что это произошло из-за болезни:

Был у меня третий выкидыш, но я уже не знаю, с чем это связано. Я заболела, а знаешь, как на маленьких сроках заболеть... К тому же я сильно заболела, с температурой и так далее. Скажем, не было медицинских вмешательств, все прошло само по себе.

Исполнительница честно ответила, планирует ли еще детей. По словам Алены, она мечтает во второй раз стать мамой, но пока что не получается. Омаргалиева поделилась, что они с мужем Тамерланом работают над этим. Кроме того, артистка постоянно посещает врачей, которые помогают ей забеременеть.

"Я хочу еще детей, но пока что не удается. Возможно, не время, потому что мы же пытались. Я с врачом постоянно консультируюсь, это не просто так, что я там: "Ой, а давай сегодня, а когда там у меня овуляция". Так у меня не получается, мне надо подготовиться", - отметила певица.

К слову, звездные супруги воспитывают 10-летнего сына Тимура. Алена Омаргалиева уверена, что сможет еще родить детей, несмотря на три выкидыша, которые она пережила.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева рассказала о кризисе в отношениях с Тамерланом.

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