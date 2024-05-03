Канцлер намекнул, что не доверяет Уркаине настолько, чтобы предоставить эти необходимые ракеты.

Канцлер Германии Олаф Шольц грубо высмеял просьбу Украины о ракетах Taurus.

Как пишет Bild, в воскресенье канцлер встретился с жителями города Люнебург. Те спросили Шольца, почему Берлин не поставляет Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он ответил с иронией.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", - сказал Шольц и рассмеялся.

Обозреватель Bild Юлиан Левенич назвал ответ Шольца "безвкусной шуткой за счет украинцев".

"Шольца веселит собственная шутка - в то время как украинцы ежедневно сталкиваются со смертью от российских ракет и очень надеются на Taurus, чтобы перерезать Путину пути снабжения. Эффект от этого выступления: канцлер снова устраивает "разнос" украинцам. Хотя видит в них друзей. Но, очевидно, не доверяет им настолько, чтобы поставить нужное им оружие", - сказал Левенич.

Предоставление Taurus Украине - последние новости

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что не даст Украине "Таурусы". По его словам, Германия дает Киеву много другого оружия.

Как сказал Шольц, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия выделила Киеву помощи на более чем 28 миллиардов евро. По словам канцлера, "мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны, но что касается того вида вооружения, о котором вы сказали, - мое решение не изменится".

Ранее УНИАН сообщал, что Бундестаг отклонил резолюцию с призывом к правительству ФРГ передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц объяснял отказ тем, что использование ракет обязательно потребует прямого привлечения немецких военнослужащих, что неприемлемо для Германии.

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