Детонатор сработал от сигнала GPS: росСМИ раскрыли, как и чем взорвали Крымский мост

Следователи считают, что осенью 2022 года мост взорвала Служба безопасности Украины.

В октябре 2022 года Крымский мост взорвали самодельным взрывным устройством мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. В его основе было твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на материалы следствия. Следователи якобы установили, что пленка на 22 паллетах весом 22,7 тонны, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда поехала в грузинский Поти, а затем в Ереван. В терминале "Трансальян" груз растаможили, заменив часть сопроводительных документов.

4 октября пленку ввезли через грузино-российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", а через два дня доставили на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом, которой управлял гражданин России Махир Юсубов. Водитель якобы не знал о планах и должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО "Экстра".

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В материалах дела отмечается, что такие сложные перемещения были необходимы для того, чтобы ослабить к грузу внимание силовиков. По заключению российских эксперты, для детонации взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена.

Детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута" на 156 километре участка автомобильной дороги Новороссийск-Керчь.

В результате взрыва произошел обвал двух пролетов моста, соединяющих 235-ю и 236-ю опоры, а также повреждены 17 вагонов-цистерн грузового поезда. Следком РФ считает, что этот взрыв организовала Служба безопасности Украины.

Украина уничтожит Крымский мост в 2024 году - прогноз западных СМИ

В апреле 2024 года британский The Guardian писал, что Украина уничтожит Крымский мост до конца года. СМИ в своем прогнозе сослалось на высокопоставленных чиновников ГУР МО.

Так, утверждалось, что украинская разведка планирует реализовать третью "финальную" атаку по Крымскому мосту, и что его уничтожение "неизбежно". "Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал источник из ГУР.

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