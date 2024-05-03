На Пасху в Украине местами будет дождливо.

4 мая в Украине немного посвежеет, на Пасху станет теплее, но пройдут дожди, а после 7 числа температура снизится по всей стране. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, 4 мая в Украине будет сухой и свежий приятный воздух, +15...+20 градусов.

На Пасху, по прогнозу синоптика, ночью будет сухо и +5...+10 градусов, а на востоке +2...+5 градусов. Днем 5 мая потеплеет до +18...+24 градусов. На западе и севере на Пасху местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины - без осадков.

Видео дня

"После 7-го мая в большинстве областей Украины будет преобладать свежая погода с температурой воздуха +12...+18 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

Похолодание в Украине - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что первая половина мая в Украине будет прохладной, даже ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздух. Похолодание. по его данным, продлится до середины месяца. После этого температура начнет расти.

В целом, по его прогнозу, май 2024 в Украине будет довольно комфортным в плане погоды: без рекордных температурных показателей и стихийных метеорологических явлений.

Вас также могут заинтересовать новости: