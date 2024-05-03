По словам Ильи Евлаша, ранее в Украине уже проходили подобные тренировки.

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, смогут ли западные истребители F-16, которые Украина ожидает получить уже в этом году, выполнять совместные задачи с советскими самолетами, которые есть на вооружении в Украине.

"Конечно, нам хотелось бы, чтобы мы как можно скорее перевооружили весь наш воздушный парк машин. Это было бы легче в обслуживании и эффективнее в применении. Однако, сейчас будем исходить уже непосредственно из того, что у нас есть. Мы видим, как мы эффективно применяем советские комплексы ПВО вместе с новейшими западными. Это касается и другой техники, поэтому проблем возникнуть не должно", - сказал Евлаш.

Он также добавил, что в 2000-х годах в Украине уже проходили совместные тренировки западных истребителей F-16 и украинских самолетов.

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"Тогда уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли совместные маневры вместе с Су-27, МиГ-29, достаточно успешно и эффективно это было совмещено. Поэтому никаких проблем с этим применением не возникнет", - пояснил Евлаш.

F-16 для Украины: последние новости

Ранее Илья Евлаш заявил, что пока сложно установить четкие сроки прибытия в Украину западных истребителей. Ведь эта дата ранее уже менялась несколько раз.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, истребители F-16 могут в первую очередь усилить украинскую систему ПВО. Однако, они могут помочь и в борьбе с врагом как на земле, так и над акваторией Черного моря.

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