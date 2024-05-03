Жестокое убийство украинца в Будапеште: в МИД раскрыли детали

Инцидент произошел в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили подробности убийства украинца в Будапеште.

"По информации посольства Украины в Венгрии, в результате ножевого ранения погиб гражданин Украины, 1975 года рождения", - сообщили в МИД в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, инцидент произошел в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании.

Видео дня

"Гражданин Казахстана, который подозревается в совершении указанного преступления, задержан. Ведутся следственные действия", - добавили в пресс-службе.

В то же время, посольство устанавливает связь с родственниками погибшего и находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии.

Убийство украинца в Будапеште

Как сообщал УНИАН, в Будапеште 1 мая казах нанес ножевые ранения 48-летнему украинцу, мужчина скончался на месте от тяжелых травм. Правоохранителей предупредили о драке в XXIII районе города (Шорокшар), участник которой истекает кровью. Украинец скончался на месте от тяжелых телесных повреждений.

Вас также могут заинтересовать новости: