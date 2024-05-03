Она поехала за границу, чтобы провести время с дочерьми-двойняшками.

Украинская певица Камалия после новостей о ее избиении уехала из Украины. Выяснилось, что артистка решила навестить своих дочерей.

В своем Instagram Камалия сообщила, что вскоре вернется в Украину. Певица поехала за границу, чтобы встретиться и провести время со своими дочерьми-двойняшками - 10-летними Мирабеллой и Арабеллой. Однако артистка не раскрыла страну, где проживают девочки.

"Я рада объявить, что наконец отправляюсь к своим любимым дочерям - Мирабелле и Арабелле. Я так скучала по их улыбкам, объятиям и веселым историям!" - написала Камалия.

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Исполнительница рассказала, что планирует провести с Мирабеллой и Арабеллой несколько дней. Звезда не может дождаться встречи с дочерьми.

"Мы собираемся провести вместе несколько незабываемых дней, наполненных смехом, играми и, конечно, музыкой. Это время только для нас, и я счастлива иметь возможность заряжаться их бесконечной энергией и любовью", - поделилась Камалия.

К слову, несколько недель назад в сети распространились снимки Камалии с окровавленным лицом. Сначала поклонники звезды предположили, что в избиении виноват миллиардер Захур, но артистка вступилась за экс-супруга и отметила, что он здесь ни при чем. Тогда известный блогер рассказал, что виноват в избиении певицы ее новый возлюбленный Михаил.

Напомним, ранее Камалия показалась в белом платье и намекнула на свадьбу.

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